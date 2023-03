DZ BANK stuft T-Mobile US auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für T-Mobile US (TMUS) nach einem Zukauf auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 170 US-Dollar belassen. Mit der Übernahme des virtuellen Netzbetreibers Ka?ena verbreitere der Mobilfunkanbieter seine Kundenbasis, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Kaufpreis von bis zu 1,35 Milliarden Dollar sei angesichts des schnellen Wachstums des Onlinevertrieblers und der Bezahlung maßgeblich in TMUS-Aktien akzeptabel./edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 17:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 17:10 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die T-Mobile US Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 144,5USD gehandelt.