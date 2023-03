--------------------------------------------------------------

Zum Klima-Leitfaden

Berlin (ots) - Anlässlich der Vorstellung des neuen Richtlinienentwurfs der

EU-Kommission für die Verwendung von Umweltaussagen zu Produkten ("Green

Claims") weist die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) auf

die notwendige Vereinfachung der Berechnung des Umwelt-Fußabdrucks hin.





"Insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen benötigen einen besserenZugang zu den notwendigen Sekundärdaten und einfachere Methoden, um denUmwelt-Fußabdruck ihrer Produkte berechnen zu können", sagt Stefanie Sabet,BVE-Geschäftsführerin und Leiterin des Büro Brüssel. Die Datenerhebung zumgesamten Produktlebenszyklus im Unternehmen und in der Wertschöpfungskette seikostenintensiv und auf einfache wissenschaftliche Berechnungsmethoden müsse jenach Produkt noch lange gewartet werden. Deshalb müssten die Anforderungen desGesetzgebers maßvoll und verhältnismäßig sein. Während die Verwendung vonUmweltfußabdruck Angaben und Bewertungssystemen richtigerweise freiwilligbleiben soll, so müsste den Unternehmen dennoch Zugang zu einer Datenbankgegeben werden, die für die Berechnungen des Umweltfußabdrucks kostenlos zurVerfügung steht.Zudem empfiehlt die BVE, dass sich der Richtlinienentwurf klarer zwischen denAnforderungen an Aussagen und an Bewertungssysteme (Score) auf Basis desUmwelt-Fußabdrucks differenzieren sollte.Darüber hinaus wird eine Angleichung der EU-Methoden und Anforderungen fürAngaben auf Unternehmensebene, insbesondere für die der Klimaneutralität, mitinternationalen, wissenschaftlich anerkannten Standards gefordert.Bis dahin bleibt die Zulassung mehrerer Methoden zur Berechnung desUmweltfußabdrucks zum Nachweis von Aussagen auf Basis des Umweltfußabdrucks ausBranchensicht notwendig. Da die Vergleichbarkeit eine Herausforderung bleibt,sollte die Wirtschaft eng in die Entwicklung von Methodik und Kategorieregelndes Umweltfußabdrucks einbezogen werden, um Vergleiche innerhalb und zwischenProduktgruppen zu ermöglichen.Alternative Kommunikationskanäle zur Bereitstellung von Umweltinformationen fürdie Verbraucher, wie zum Beispiel digitale Etikettierung, sind unerlässlich, umdie Bereitstellung anderer wichtiger anderen wichtigen Verbraucherinformationen,die auf der auf der Verpackung verbleiben müssen, nicht zu konterkarieren. DieDigitalisierung sollte daher gefördert werden, wenn es um die Datenerfassung und-überprüfung geht.Der kürzlich von der BVE veröffentliche Leitfaden "Ambitionierten Klimaschutzerfolgreich umsetzen. Auf dem Weg zur Klimaneutralität" hilft Unternehmern derErnährungsindustrie dabei, nachhaltiger zu werden und das richtig zukommunizieren. Er kann hier heruntergeladen werden:https://ots.de/lMDM4kIn der Ernährungsindustrie erwirtschaften rund 6.150 Betriebe einen jährlichenUmsatz von 186 Mrd. Euro. Mit über 638.000 Beschäftigten ist diese Branche derviertgrößte Industriezweig Deutschlands. Dabei ist die Branche klein- undmittelständisch geprägt: 90 Prozent der Unternehmen der deutschenErnährungsindustrie gehören dem Mittelstand an. Die Exportquote von 35 Prozentzeigt, dass Kunden auf der ganzen Welt die Qualität deutscher Lebensmittelschätzen.