US-Notenbank hebt Leitzins um 0,25 Prozentpunkte an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Fed hat ihre Zinsen wie erwartet erhöht. Der Leitzins steigt um 0,25 Prozentpunkte und liegt jetzt in einer Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington bekannt gab. Analysten hatten diesen Schritt überwiegend erwartet. Angesichts der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor war die Verunsicherung vor der Entscheidung jedoch besonders hoch.

Die Fed schließt weitere Zinserhöhungen nicht aus. "Der Ausschuss geht davon aus, dass eine gewisse zusätzliche Straffung der Geldpolitik angebracht sein könnte", heißt es in einem Kommentar. Schließlich bleibe die Inflation hoch.