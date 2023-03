Adcore gewinnt Microsofts Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award für EMEA

TORONTO, ON, 22. März 2023 / Adcore Inc. (das "Unternehmen" oder "Adcore") (TSX:ADCO)(OTCQX:ADCOF)(FSE:ADQ)(TSX:ADCO-WT), eine führende E-Commerce-Werbemanagement- und Automatisierungsplattform, die digitales Marketing auf mühelose und zugängliche Weise nutzt ("Effortless Marketing"), freut sich bekannt zu geben, dass Adcore zum Gewinner des Microsoft Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award für Europa ernannt wurde.

Die Microsoft Advertising Partner Awards in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) würdigen die Elite- und Select-Partner von Microsoft Advertising für ihre unglaubliche Arbeit im Jahr 2022. Mit dem Channel Partner of the Year Award wird das Unternehmen ausgezeichnet, das in allen Bereichen eine hervorragende Partnerschaft mit Microsoft Advertising gezeigt hat.

Omri Brill, CEO von Adcore, erklärte: "Wir sind begeistert, dass Adcore als Gewinner des Microsoft Advertising 2022 Channel Partner of the Year Award für EMEA anerkannt wurde. Dies ist eine enorme Ehre für unser Unternehmen und spricht für die harte Arbeit und das Engagement unseres Teams. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Kunden innovative und effektive Lösungen für das Management und die Automatisierung von E-Commerce-Werbung über unsere Adcore Marketing Cloud-Plattform zu bieten.

Unsere Partnerschaft mit Microsoft Advertising ist über die Jahre gewachsen, und wir freuen uns, weiterhin mit ihnen zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden zu helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Diese Auszeichnung spiegelt unsere starke Beziehung und den Wert wider, den wir unseren Kunden als zuverlässiger Partner von Microsoft Advertising bieten.

Wir freuen uns darauf, auf dieses Momentum aufzubauen und weiterhin die Grenzen dessen, was im Bereich der digitalen Werbung möglich ist, zu erweitern. Wir bedanken uns bei Microsoft Advertising für diese unglaubliche Ehre und bei unseren Kunden und unserem Team für ihre kontinuierliche Unterstützung und ihr Engagement."

Katherine Eills, Global Partner and Awards Lead, Microsoft Advertising, fügte hinzu: "Microsoft Advertising ist hocherfreut, unsere Wertschätzung zu zeigen und Adcores verdienten Sieg mit dem Channel Partner of the Year Award für EMEA zu würdigen. Das Kaliber der Nominierungen in diesem Jahr war das Beste, das wir je gesehen haben, und das macht die Leistungen unserer Gewinner umso bedeutender."