JEFFERIES stuft CTS EVENTIM auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat CTS Eventim nach der Bekanntgabe eines Joint Ventures mit zwei US-Unternehmen Mammoth und AG Entertainment Touring auf "Buy" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Der deutsche Ticketanbieter stärke mit diesem Schritt seine Präsenz in den USA, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt sei günstig./ck/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2023 / 12:33 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2023 / 12:33 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CTS Eventim Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 59,75EUR gehandelt.