Sierra Madre erhält mexikanische kartellrechtliche Genehmigung für die Akquisition von La Guitarra

Vancouver, British Columbia - 21. März 2023 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) („Sierra Madre“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der mexikanischen Kartellbehörde, der Comisión Federal de Competencia Económica („COFECE“), die Genehmigung für den Erwerb („Erwerb“) der Silber-Gold-Mine La Guitarra („La Guitarra“) erhalten hat.

Nach Erhalt dieser Genehmigung wird der Abschluss der Akquisition für den 30. März 2023 erwartet, gefolgt von der Wiederaufnahme des Handels mit Sierra Madre-Aktien kurz danach.

Alexander Langer, CEO von Sierra Madre, sagte: „Wir sind begeistert, dass wir kurz vor dem Abschluss dieser transformativen Akquisition einer vollständig genehmigten Mine und Aufbereitungsanlage stehen und unserem Ziel, ein mittelgroßer Edelmetallproduzent zu werden, näher kommen. Nach Abschluss der Transaktion wird Sierra Madre drei interessante Edelmetallliegenschaften in Mexiko besitzen - La Guitarra, Tepic und La Tigra.“

Am 25. Mai 2022 schloss Sierra Madre ein endgültiges Abkommen mit First Majestic Silver Corp. („First Majestic“) ab, um eine 100%ige Beteiligung an der 39.714 Hektar großen Silber-Gold-Mine La Guitarra im Bergbaurevier Temascaltepec in Mexiko zu erwerben. Einzelheiten zur Akquisition finden Sie hier.

La Guitarra befindet sich im südöstlichen Teil des mexikanischen Silbergürtels, 130 km südwestlich von Mexiko-Stadt. Die moderne Produktion begann im Jahr 1992 und wurde bis August 2018 als Untertagemine mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag betrieben. Die aktuelle Infrastruktur umfasst zwei untertägige Produktionszentren - La Guitarra und Coloso in der westlichen Hälfte des Reviers - sowie eine Flotationsanlage, eine genehmigte Lagereinrichtung für die Aufbereitungsrückstände (Tailings), mehrere Arbeitsgebäude und -geräte sowie die dazugehörige Infrastruktur.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich derzeit auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung der Liegenschaften Tepic und La Tigra in Nayarit, Mexiko, konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Managementteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Vermögensbildung in Mexiko durch die Entdeckung, Weiterentwicklung und Monetarisierung von Projekten. Sierra Madres Hauptzielsetzung ist das Vorantreiben der Exploration auf den Liegenschaften Tepic und La Tigra, um festzustellen, ob sie kommerziell abbaubare Edel- oder Basismetallvorkommen enthalten.