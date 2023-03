Nissan enthüllt Prototyp einer Limousine für moderne Lebensstile

Tokio, 23. März 2023 (ots/PRNewswire) - Nissan Motor Co., Ltd. kündigte heute

den Prototyp einer Limousine an, die mit etwa 30 Geräten ausgestattet ist, die

aus freien Ideen und Erfindungsgeist entstanden sind. Das Contemporary Lifestyle

Vehicle, das durch einen Bricolage-Ansatz entstanden ist, wird vom 24. März bis

zum 2. April in der Nissan Global Headquarters Gallery ausgestellt und kann ab

heute auch auf dem YouTube-Kanal von Nissan angesehen werden.



https://youtu.be/9D4AX81co-E