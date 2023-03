Autozulieferer Vitesco blickt positiv auf 2023

REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Vitesco blickt dank steigender Produktionszahlen optimistisch in die Zukunft. Im laufenden Geschäftsjahr will der Konzern seinen Umsatz auf 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro steigern, wie der SDax-Konzern am Donnerstag in Regensburg mitteilte. Trotz Mehrkosten durch die Halbleiterknappheit, Lohninflation und steigenden Materialkosten erwartet der Vorstand auch eine höhere EBIT-Marge. In abgelaufenen Jahr lag die bereinigte Marge bei 2,5 Prozent, 2023 soll sie zwischen 2,9 und 3,4 Prozent liegen. Beim Free Cashflow rechnet der Konzern in etwa mit 50 Millionen Euro.

Die Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatte der Konzern bereits vor einem Monat veröffentlicht. 2022 hat der Konzern unerwartet viel Gewinn im Tagesgeschäft gemacht. Im Gesamtjahr kletterte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern um die Hälfte auf 222,9 Millionen Euro. Den Umsatz steigerte das Unternehmen um 4 Prozent auf 9,07 Milliarden Euro./knd/stk