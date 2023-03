Übergeordnet lässt sich seit Ende September letzten Jahres beim Währungspaar EUR/USD eine Aufwärtsbewegung erkennen, diese reichte in der Spitze bis Anfang Februar an 1,1032 US-Dollar heran. Die anschließende Konsolidierung drückte den Wert zeitweise auf den 200-Tage-Durchschnitt um 1,0535 US-Dollar abwärts, wodurch allerdings auch der vorausgegangene Aufwärtstrend verletzt wurde. Ein drohendes Verkaufssignal in Form einer SKS-Formation wurde jedoch durch die dynamischen Kursgewinne der letzten Stunden neutralisiert, aktuell bieten sich wieder Anstieg-Chancen, solange Short-Covering betrieben werden muss.

Dollar bricht nach Zinsentscheid ein

Der dynamische Kursanstieg über das Niveau der rechten Schulter sowie die Kursmarke von 1,0759 US-Dollar hat ein drohendes Short-Signal verhindert, aus dem Stand heraus lassen sich nun Kursziele auf der Oberseite bei 1,0929 und den aktuellen Jahreshochs von 1,1032 US-Dollar ableiten. Ein weiteres mögliches Ziel darüber könnte sogar bei 1,1184 US-Dollar liegen, dieses dürfte allerdings erst auf mittelfristiger Basis in den Fokus der Händler rücken. Auf der Unterseite dürfe ein Verkaufssignal wie gehabt erst unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts einsetzen, in diesem Szenario würden dann Rückläufer auf 1,0364 US-Dollar möglich.