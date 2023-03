Die Bohrungen im Projekt Brussels Creek von Recharge sind im Gange und das erste Bohrloch wurde abgeschlossen; die Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Pocitos stehen aus

Vancouver, BC – 23. März 2023 / IRW-Press / Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) gab heute bekannt, dass das vollständig finanzierte Winterbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek in Kamloops in der kanadischen Provinz British Columbia angelaufen ist.

Das erste Bohrloch wurde bis zur Zieltiefe niedergebracht und abgeschlossen. Insgesamt wurden 52 Proben händisch entnommen, mit Metall-Dyno-Etiketten versehen und persönlich an die Einrichtung von ALS Lab geliefert. Der gesamte Kern wurde bis zur Lieferung an das Labor unter Verschluss gehalten. Das Bohrgerät wird nun an den Standort des zweiten Bohrlochs verlegt.

Paradigm Drilling hatte vor Beginn der Bohrarbeiten ein auf einem Kufengestell montiertes Bohrgerät des Modells Boyles 25 zum Bereitstellungsbereich in der Nähe des Konzessionsgebiets Brussels Creek geliefert. Insgesamt sollen 3 NQ-Kernbohrlöcher über 900 Meter niedergebracht werden, und zwar mit Bohrkragenwinkeln von -50 bis -90 Grad. Die Bohrlochtiefen werden nicht mehr als 350 Meter betragen.

Ziel des 900 Bohrmeter umfassenden Bohrprogramms (NQ-Durchmesser) ist es zu sondieren, ob hier Potenzial für eine ähnliche Kupfer-Gold-Mineralisierung wie in der benachbarten Mine New Afton (Betreiber: New Gold Inc., NGD.V, Marktkapitalisierung 1,11 Mrd. Dollar) besteht. Die Mine New Afton befindet sich auf dem Gelände der historischen Tagebaumine Afton, die von 1977 bis 1997 in Betrieb war. Der aktuelle Förderbetrieb und die Konzentrationsanlage gingen im Juli 2012 in Produktion. Der Förderbetrieb erfolgt nach der „Block Caving“-Methode. Im Jahr 2021 wurden aus der Mine 52.542 Unzen Gold und 61.700.000 Pfund Kupfer gefördert.

Abbildung 1. Standorte der geplanten Bohrungen bei Brussels Creek

Abbildung 2. Interpretation der porphyrischen Alteration auf Grundlage der Hyperspektraluntersuchung

Abbildung 3. Bohrgerät vor Ort bei Brussels Creek

Abbildung 4. Bohrgerät vor Ort bei Brussels Creek

CEO David Greenway sagt zusammenfassend: „Recharge macht an allen Fronten Fortschritte; die Bohrungen auf dem Kupfer-Palladium-Gold-Projekt Brussels Creek sind nun im Gange und das erste Bohrloch wurde abgeschlossen, in dem wohl eine Mineralisierung festgestellt wurde. Beim Lithiumsoleprojekt Pocitos stehen Bohrungen an, und für das Lithiumprojekt Georgia Lake wurde nun ein für das Frühjahr geplantes Erkundungsprogramm genehmigt.