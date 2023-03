Die AUSTRIACARD HOLDINGS Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 13,42EUR gehandelt.

Um den Prospekt betreffend die Zulassung der Aktien zum Handel und Listing an der Athener Börse (ATHEX) und der Wiener Börse einzusehen, [besuchen Sie bitte die Website der Gesellschaft] (https://www.ots.at/redirect/austriacards).

Die Aktien werden an der Athener Börse (ATHEX) und an der Wiener Börse unter dem Symbol "ACAG und der ISIN AT0000A325L0 gehandelt.

am Main Market des amtlichen Handels der Athener Börse und am Prime Market des amtlichen Handels der Wiener Börse

Wien (APA-ots) - AUSTRIACARD HOLDINGS AG (die "Gesellschaft), gibt hiermit die Aufnahme des Handels von 18.176.934 auf Inhaber lautenden Stammaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von jeweils EUR 1 an der Athener Börse (ATHEX) und der Wiener Börse am 23.03.2023 bekannt.

APA ots news: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Erster Handelstag an der Athener Börse und der Wiener Börse

