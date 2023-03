FRANKFURT (dpa-AFX) - In Frankfurt haben die Anleger den fortgesetzten geldpolitischen Straffungskurs der US-Notenbank Fed am Donnerstag relativ gelassen aufgenommen. Der Dax lag im frühen Handel mit 15 203,81 Punkten nur mit 0,08 Prozent im Minus. Im Vergleich zu den sehr schwachen New Yorker Börsen zeigte er sich damit robust. Die Indikationen für die US-Indizes bewegen sich mittlerweile aber auch im Plus.

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte am Donnerstag um 0,32 Prozent auf 26 951,36 Zähler zu, während sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 auch knapp über seinem Vortagsniveau bewegte.