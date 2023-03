Die Fed bleibt auf Kurs

Der Deutsche Aktienindex scheiterte gestern zunächst am Widerstand von 15.250 Punkten, sollte die Marke aber heute erneut in Angriff nehmen. Darüber wäre dann der Weg bis zum Jahreshoch knapp über 15.700 Zählern zunächst frei und die Korrektur könnte als abgeschlossen betrachtet werden. Helfen muss dabei die Wall Street, die nach dem Zinsentscheid der Fed gestern eine wahre Berg- und Talfahrt vollzog. Vorbörslich sieht es nun so aus, als könnte sich die erste Aufwärtsreaktion mit ein bisschen Abstand heute fortsetzen.

Die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia fiel gestern bereits auf ein Zehnjahrestief. Allein in den letzten 12 Monaten hat das Papier fast 60 Prozent verloren. Die Zinserhöhungen der jüngsten Vergangenheit treffen den Immobiliensektor besonders hart und werden auch über diesen Weg zu einer deutlichen Gefahr für die Bankenwelt. Laufen Kredite aus und müssen zu wesentlich höheren Zinsen refinanziert werden, erhöht sich der Druck auf Immobilienkonzerne wie Vonovia weiter, was wiederum zu Liquiditätsproblemen auf beiden Seiten führen könnte. Gerade der Bereich Gewerbeimmobilien könnte so mancher Bank in Zukunft große Sorgen bereiten.