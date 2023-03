Wirtschaft Dax startet nach Fed-Entscheid leicht im Minus - Euro stärker

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt ist am Donnerstagmorgen mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.185 Punkten berechnet, 0,2 Prozent unter Vortagesschluss.



Nach größeren Verlusten am Vortag rangierten die Aktien von Vonovia an der Spitze der Kursliste. Dahinter folgten die Papiere der Deutschen Börse und der Deutschen Post. Am unteren Ende befanden sich Qiagen, MTU und Continental.