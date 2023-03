BAADER BANK stuft Zur Rose Group auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zur Rose nach einem Ausblick auf 2023 auf "Add" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Die Online-Apotheke werde voraussichtlich erst 2024 profitabel und mithin ein Jahr später als erwartet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sei der Trennung vom profitablen Geschäft auf dem schweizerischen Heimatmarkt geschuldet. Alles in allem sei dieser Ausgang eine Enttäuschung./bek/glVeröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2023 / 07:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zur Rose Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,65 % und einem Kurs von 42,66EUR gehandelt.