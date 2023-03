Scout24 zahlt für 2022 mehr Dividende und kauft weitere Aktien zurück

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Online-Immobilienmarktplatz Scout24 (Immoscout24) stockt nach einem kräftigen Gewinnzuwachs im vergangenen Jahr die Dividende deutlich auf. Zugleich wollen die Münchener erneut eigene Aktien zurückkaufen. Das kam am Donnerstag an der Börse gut an, die Aktie stieg auf ein Hoch seit Mitte November.

Scout 24 will die Dividende für um 18 Prozent auf einen Euro je Aktie anheben, wie der Betreiber der Plattform Immoscout24 am Donnerstag zur Vorlage seiner endgültigen 2022er-Bilanz verkündete. Dieser Betrag soll der Hauptversammlung im Juni vorgeschlagen werden. Ein Jahr zuvor hatten die Anteilseigner noch 0,85 Euro je Anteilsschein erhalten.