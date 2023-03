23.03.2023 -



Fed wird vorsichtiger

Trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor hat die Fed gestern wie vom Konsensus und uns erwartet die Leitzinsbandbreite erneut um 25 Bp auf nun 4,75% bis 5,00% angehoben. Ungeachtet dieser Fortsetzung des Zinserhöhungszyklus hat die von den Bankenpleiten ausgelöste Verunsicherung jedoch bei den Entscheidungen der Notenbank deutliche Spuren hinterlassen.

So blieben die sogenannten Dots – die Prognosen der Währungshüter zu den Leitzinsen am Ende dieses und der kommenden Jahre ­– im Grossen und Ganzen auf den Niveaus, die bereits im Dezember veranschlagt worden waren. Demnach sollen die Leitzinsen Ende 2023 bei 5,00% bis 5,25% liegen, was nur noch einem weiteren 25-Bp-Schritt entsprechen würde.



Eigentlich hatten die robusten Inflations- und Konjunkturdaten der vergangenen Monate für eine spürbare Aufwärtskorrektur gesprochen. Das war u.a. von Notenbankpräsident Jerome Powell noch kurz vor dem Bekanntwerden der jüngsten Bankenprobleme unterstrichen worden. Wie Powell jetzt erläuterte, hätten jedoch die aufgekommenen Spannungen im Finanzsektor zu einer merklichen Straffung der Finanzierungskonditionen geführt. In den Augen der Fed wird dadurch der Bedarf an zusätzlichen Zinserhöhungen reduziert, weswegen die Dots nicht nach oben gewandert sind.