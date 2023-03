Die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) legte von Mitte Oktober 2022 bis zum 27.1.23, dem neuen 12-Monatshoch um 40 Prozent von 240 auf 336 Euro zu. Danach lief die Aktie einige Wochen seitwärts, um dann im Zuge der generellen Schwäche der Finanzwerte bis zum 20.3.23 auf bis zu 293 Euro nachzugeben. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 317,60 Euro erholen.

Da europäische Versicherungen nur geringfügig in Verpflichtungen der Credit Suisse involviert seien und der Kursverlust übertrieben sei, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 365 Euro (Berenberg Bank) ihre Kaufempfehlungen für die MünchenerRück-Aktie. Kann die Aktie auf ihrem Weg zum 12-Monatshoch bei 336 Euro in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 330 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.