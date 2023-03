F.A.Z.-Institut, IMWF und Beekeeper zeichnen Deutschlands Top-Arbeitgeber aus / Eine Studie von F.A.Z.-Institut und IMWF in Zusammenarbeit mit dem Anbieter einer mobilen Mitarbeiterplattform Beekeeper

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt (ots) - So genannte Frontline-Branchen wie Produktion, Einzelhandel,Bau, Gesundheitswesen, Hotellerie oder Gastronomie haben eines gemeinsam: Sieleiden besonders stark unter dem anhaltenden Fachkräftemangel, unter einer hohenFluktuation und erschöpftem Personal. Qualifizierte Fachkräfte können sich indieser Situation aussuchen, für welches Unternehmen sie arbeiten. Sie suchenArbeitgeber mit sicheren Arbeitsplätzen, einer hervorragendenEntwicklungsperspektive und guter Employee Experience. Um herauszufinden, welcheArbeitgeber Jobsuchende durch Innovationen, Digitalisierung und Nachhaltigkeitüberzeugen, hat das F.A.Z.-Institut (https://www.faz-institut.de/) gemeinsam mitdem IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung(https://www.imwf.de/) und in Zusammenarbeit mit dem Experten für digitaleFrontline-Arbeitsplätze Beekeeper (http://www.beekeeper.de/) eine Studiedurchgeführt. Ermittelt wurden " Deutschlands Top-Arbeitgeber 2023(https://www.faz.net/asv/top-arbeitgeber/) " mithilfe einer KI-basierten Analysemehrerer 100 Millionen Webseiten im deutschsprachigen Internet.Der Fachkräftemangel betrifft nicht nur die Frontline-Branchen, er hat in derdeutschen Wirtschaft insgesamt im letzten Jahr einen neuen Höchststand erreicht.Nach Angaben des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) des Instituts derdeutschen Wirtschaft (IW) lag die Zahl der offenen Stellen im März 2022 bei über1,5 Millionen. Das ist ein Anstieg von 45,3 Prozent gegenüber demVorjahresmonat. Arbeitnehmer können sich in dieser Situation aussuchen, fürwelches Unternehmen sie arbeiten möchten. Qualifizierte Kandidaten haben dieMöglichkeit, ihren Arbeitgeber kritisch und sorgfältig auszuwählen. Damit stehendie Arbeitgeber vor der Herausforderung, ihre Attraktivität bei den Fachkräftenzu steigern. Dies kann für sie teuer und zeitaufwendig sein.Analysiert wurden rund 20.000 UnternehmenInnovative Unternehmen arbeiten intensiv daran, sich vom Wettbewerb zuunterscheiden und entwickeln sich damit erfolgreicher. Digitale Vorreiteretablieren frühzeitig neue Geschäftsmodelle und digitalisieren dieKundenprozesse. Von modernen Arbeitgebern wird erwartet, dass sie einengesellschaftlichen Wertbeitrag leisten - also ökologische, soziale undökonomische Verantwortung übernehmen. "Innovativ. Digital. Nachhaltig." stehtdamit für das magische Trio von Eigenschaften, das zeitgemäße und besondersattraktive Arbeitgeber auszeichnet. Vor diesem Hintergrund untersucht die Studie" Top-Arbeitgeber - Innovativ. Digital. Nachhaltig ." die Daten eines SocialListenings und wertet diese umfassend in den Themenbereichen Innovation,