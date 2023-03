Passives Einkommen mit Photovoltaik? So viel kann man wirklich mit einer PV-Anlage verdienen (FOTO)

Hörup (ots) - In Zeiten der Energiewende und steigender Strompreise denken immer

mehr Menschen über die Installation einer Photovoltaikanlage nach. Nicht nur, um

unabhängig zu werden, sondern auch um ein kleines Einkommen nebenbei zu

erhalten. Denn laut einer Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare

Energiesysteme können kleine PV-Anlagen tatsächlich Erträge bringen. Hierfür

müssen allerdings einige Kriterien erfüllt werden.



"Um herauszufinden, ob eine PV-Anlage am Eigenheim Rendite erwirtschaften kann,

muss man einige Kriterien wie den durchschnittlichen Sonnenstand in der eigenen

Region betrachten", erklärt Gordon Görrissen. Er ist Experte für grüne Energie

und verrät in diesem Gastartikel, welche Kriterien den Umsatz einer PV-Anlage

beeinflussen und wie viel man damit verdienen kann.