CEGH GreenGas Platform expandiert nach Deutschland und bietet Handel und Vermarktung von deutschen Biomethan-Zertifikaten an!

Wien (ots) -



- CEGH bietet den Handel von Biomethan im deutschen Markt auf der CEGH GreenGas

Platform an

- Bi omethan-Händler Landwärme ermöglicht Liquidität auf der CEGH GreenGas

Platform, um den deutschen Biomethanmarkt weiterzuentwickeln

- CEGH GreenGas Platform jetzt mit dem DENA-Biomethanregister verbunden



CEGH (Central European Gas Hub AG) und Landwärme kooperieren auf dem deutschen

Biomethanmarkt. Mit Unterstützung des deutschen Biomethanhändlers Landwärme

wurde die CEGH GreenGas Platform erfolgreich mit dem deutschen Biomethanregister

DENA verbunden und bietet den Handel und die Vermarktung von

Biomethanzertifikaten deutschen Ursprungs an. Diese Integration wurde von

Landwärme nachdrücklich unterstützt und wird eine effizientere und

transparentere Vermarktung und den Handel von grünen Gasen und Zertifikaten in

Deutschland ermöglichen.