Unikraft, ein Spin-off der NEC Laboratories Europe, beschafft sich europäisches und amerikanisches Risikokapital und nimmt seine Tätigkeit als unabhängiges Unternehmen auf

Mit der Technologie von Unikraft wird ein Betriebssystem in seine wesentlichenBestandteile zerlegt, die dann einzeln ausgewählt werden können, um schlanke,spezialisierte Images, so genannte Unikernels, zu erstellen, die auf dieAnforderungen bestimmter Cloud-Anwendungen zugeschnitten sind. Dr. Felipe Huici,ehemaliger Forschungsleiter bei NEC Laboratories Europe und jetzt CEO undMitbegründer von Unikraft, erklärt: "Das Potenzial von Unikernels ist schon seiteiniger Zeit bekannt, aber bisher galten sie als wenig bedienerfreundlich undboten kaum Unterstützung für Mainstream-Anwendungen. Mit Unikraft erstellen wirextrem beschleunigte Stacks, die unveränderte Anwendungen ausführen können, wasdie Kosten für die Cloud drastisch senkt. Zudem arbeiten wir an einertransparenten Integration mit Cloud-Ökosystem-Tools wie Kubernetes, so dass dieKunden ihre Build/Deploy-Pipelines nicht anpassen müssen - im Grundefunktioniert Unikraft als Drop-in-replacement, der Cloud-Workloads transparentbeschleunigt." Der Fachartikel über die Unikraft-Technologie - 'Unikraft: Fast,Specialized Unikernels the Easy Way (S. Kuenzer et al.)', wurde mit demprestigeträchtigen EuroSys Best Paper Award 2021 ausgezeichnet.In 2017 wurde Unikraft als Projekt von NEC Laboratories Europegestartet,zusammen mit der Unterstützung durch die Linux Foundation entwickelt und hatinzwischen eine große Open-Source-Community aufgebaut. Huici ergänzt: "Unikraftarbeitet mit einem offenen Kernelmodell und somit ist das Unikraft LinuxFoundation Projekt von wesentlicher Bedeutung für unser Unternehmen. Derzeit hatdas Unikraft-Projekt mehr als 1,2K Stargazers und über 700 Discord-Mitgliederund diese Zahlen wachsen ständig."Unikraft ist das erste Spin-Off des "Technology spin-off incubation andacceleration program" der NEC Laboratories Europe. Das Programm ist daraufausgerichtet, Technologien mit hohem Potenzial auf den Markt zu bringen, dienicht in das Kerngeschäft von NEC fallen. Das von der NEC Laboratories Europekonzipierte Programm ist ein Sprungbrett für Erfinder, die ihre technologischenAmbitionen als Unternehmer außerhalb von NEC verfolgen wollen. Es handelt sich