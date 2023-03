Infomaniak erweitert sein Supportangebot für Unternehmen um einen personalisierten 24/7-Service (FOTO)

Winterthur (ots) - Mit einem Umsatz 2022 von 36,5 Millionen CHF 2022 und einem

Wachstum bei Cloud-Computing-Lösungen von 70% gegenüber 2021 führt Infomaniak

einen Premium-Support-Service ein, um Unternehmen und Entwicklern einen

personalisierten Support, einen rund um die Uhr besetzten Notfalldienst und

garantierte Reaktionszeiten zu bieten. Der Support wird in der Schweiz von Genf

und Winterthur aus in fünf Sprachen angeboten. Alle Kunden profitieren weiterhin

von einem kostenlosen und hochwertigen Support, für den Infomaniak europaweit

bekannt ist.



Begleitung der Digitalisierung von Unternehmen und Behörden





Während Unternehmen auf die Cloud zurückgreifen, um ihre Flexibilität zuerhöhen, ihre Kosten zu optimieren und ihren ökologischen Fussabdruck zuverbessern, demokratisiert Infomaniak seine massgeschneiderte technischeBetreuung, die bereits Grossunternehmen wie der belgischen Rundfunk- undFernsehanstalt in der französischen Gemeinschaft (RTBF), der Media One Groupoder auch technischen Partnern, die Grosskunden betreuen, zugute kommt.Marc Oehler, CEO von Infomaniak, erklärt: "Seitdem wir unserenInfrastructure-on-Demand-Service (IaaS) anbieten, gewinnen wir immer mehrPartner und Kunden, deren geschäftliche Aktivitäten den direkten Draht zu einerfesten Kontaktperson und eine sofortige Reaktion rund um die Uhr erfordern. Dieshaben wir mit unserem Premium-Support erreicht, der vollständig von der Schweizaus - genauer gesagt, über Winterthur und Genf - gesteuert wird."Die Lösungen IaaS und PaaS (Platform-as-a-Service) von Infomaniak wiesen 2022ein Wachstum von 70% auf. Hierzu bei trugen ein Schweizer Rechtsrahmen (der derDSGVO entspricht), eine Infrastruktur, die für ihre Energieeffizienz bekanntist, die volle Kontrolle über die eingesetzten Technologien und Preise, die imVergleich zu Hyperscalern wesentlich günstiger sind. Derzeit machen Unternehmen74% des Umsatzes des unabhängigen Cloud-Anbieters aus.Direkter, flexibler und lokaler SupportDie Cloud-Spezialisten und -Architekten von Infomaniak sind in Genf undWinterthur ansässig und kennen die Realität sowie die Herausforderungen lokalerOrganisationen.Kunden, die den Premium-Support abonnieren, können zwischen drei Service-Levelswählen, je nachdem, welche Garantien sie benötigen:- Plus Support: CHF 50.-/Mt. zzgl. MwSt.- Pro Support: CHF 250.-/Mt. oder 10% des Gesamtbetrags der Produkte, wenndieser CHF 2500.-/Mt. übersteigt- Entreprise Support: CHF 1000.-/Monat zzgl. MwSt. oder 10% des Gesamtbetragsder Produkte, wenn dieser CHF 10 000.-/Monat zzgl. MwSt. übersteigt