Ready for take-off!



Die FACC AG ist ein führender Zulieferer aller relevanten Hersteller von Passagierflugzeugen und produziert kritische Strukturbauteile für Flügel und Turbinen sowie Passagierkabinen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Design- und Wartungslizenzen für alle wesentlichen Flugzeugbauteile der großen OEMs und bietet damit Leistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an.



Aufgrund seiner hohen Wettbewerbsqualität bestehend aus einer weitreichenden eigenen Wertschöpfung sowie Innovationskompetenz und daraus resultierenden langjährigen Kundenbeziehungen mit hoher Kundenbindung dürfte FACC in den Folgejahren von dem wieder einsetzenden Wachstum im kommerziellen Luftfahrtsegment profitieren. So avisiert Airbus, der größte Kunde FACCs (Umsatzanteil 55%), eine Steigerung der Auslieferungen in 2023 um 8,9% yoy. Langfristig avisieren die großen Luftfahrtunternehmen bis 2041 ca. 39,5 Tsd. neue Flugzeuge auszuliefern, wovon FACC langfristig profitieren dürfte. Auch in den attraktiven Wachstumssegmenten der urbanen Luftfahrt (Urban Air Mobility - UAM) und der privaten Raumfahrt ist das Unternehmen in einer aussichtsreichen Wettbewerbsposition, wenngleich hieraus bis 2025 keine signifikanten Umsatzbeiträge für die Österreicher entstehen dürften.



Das strukturelle Marktwachstum wird sich bis 2025 in einem Konzernumsatz von 770,1 Mio. Euro (CAGR 2022e-2025e: 8,7%) manifestieren und FACCs auf ein Erlösniveau in Reichweite zum Vorkrisenniveau beflügeln (2018/19: 781,6 Mio. Euro). Mit dem abgelaufenen GJ 2022 (600,0 Mio. Euro nach vorläufigen Zahlen; +20,6% yoy) konnte man hierfür bereits den Grundstein legen. Auf EBIT-Ebene dürften hierdurch einsetzende Skaleneffekte sowie Profitabilitätssteigerungen aus dem in 2021 eingeleiteten Effizienzprogramm für eine überdurchschnittliche Ausweitung der Profitabilität auf 41,3 Mio. Euro im GJ 2025 führen (Marge: 5,4%). Weitere Margeneffekte dürften sich unter anderem durch die Verlagerung der Produktion im Segment Cabin Interiors nach Kroatien ergeben, wo die Produktionskapazitäten sukzessive ausgebaut werden sollen. Das Management avisiert bei erfolgreicher Umsetzung aller Optimierungspotenziale sogar ein Konzern-Margenniveau von 8,0%.



Nach unserer Einschätzung werden die Wachstums- und Ertragsaussichten auf dem aktuellen Kursniveau nicht angemessen berücksichtigt. So kam die Aktie im Zuge der Corona-Pandemie und den Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn des Konzerns stark unter Druck. Auf Basis unseres DCF-Modells ist die Aktie deutlich unterbewertet. Das attraktive Bewertungsniveau wird auch durch einen Peergroup-Vergleich basierend auf die Multiples für EV/Umsatz (2024e: 0,8x; Peergroup-Median: 1,3x) und EV/EBITDA-Multiples (2024e: 7,8x; Peergroup-Median: 10,9x) verdeutlicht.



Fazit: Die FACC AG verfügt über eine gute Wettbewerbsqualität in einem strukturell wachsenden Markt. Aufgrund der Turbulenzen der Corona-Jahre 2020/2021 und einer vorübergehend beeinträchtigten Ergebnisqualität werden die Potenziale nicht angemessen im Aktienkurs reflektiert. Wir nehmen die Aktie mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 9,00 Euro in die Coverage auf.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26617.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die FACC Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,96EUR gehandelt.