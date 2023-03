NinjaOne nomme Robert Gibbons au poste de CTO (Directeur Technique) /Leader chevronné du logiciel et ancien CTO de Datto pour diriger l'ingénierie et l'innovation

Austin, TX (ots) - NinjaOne, une plateforme moderne de gestion informatique

Avec une main-d'oeuvre qui a augmenté de 100 % au cours de la dernière annéepour dépasser les 1 000 employés, Gibbons rejoint NinjaOne à un moment de forteexpansion de l'entreprise. Sa carrière s'étend sur plus de 20 ans, dont 15 ans àla gestion des technologies de l'information et à la navigation de la croissanceconsidérable de Datto. Il a précédemment occupé les fonctions de CTO de Casana,Datto et Pica9.Il est titulaire d'une maîtrise en informatique de l'Université de New York,d'un diplôme de droit de la Faculté de droit de l'Université Fordham et d'unbaccalauréat de l'Université Cornell en analyse et gestion des politiques."NinjaOne est prête à aider les clients à relever les plus grands défis degestion informatique de notre temps, notamment la gestion des utilisateurs etdes terminaux pour les équipes de travail à distance", a déclaré Gibbons. "Jesuis ravi de rejoindre l'entreprise à un moment où nous exécutons une croissancestratégique et une innovation continue qui simplifie la façon dont les équipesinformatiques modernes travaillent aujourd'hui".À propos de NinjaOneNinjaOne est une solution de gestion informatique unifiée de premier plan quisimplifie la façon dont les équipes informatiques travaillent. Avec NinjaOne,les MSP et les départements informatiques peuvent automatiser, gérer et remédierà toutes leurs tâches de gestion des terminaux au sein d'une plateforme rapide,moderne et intuitive, améliorant l'efficacité des techniciens et la satisfactiondes utilisateurs. NinjaOne est régulièrement classé n° 1 pour son support clientde classe mondiale et a été reconnu comme le logiciel le mieux noté de sacatégorie sur G2 et Gartner Digital Markets au cours des trois dernières années.