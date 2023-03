Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

Als Transformationsbank finanziert sie Zukunftstechnologien, um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten. Mit anspruchsvollen Sektorleitlinien für CO2-intensive Sektoren stellt die KfW IPEX-Bank die Kompatibilität ihrer Finanzierungen mit den Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens sicher. Mit ihrem THG-Accounting verfolgt sie das Ziel, ein treibhausgasneutrales Portfolio bis 2050 zu erreichen.

Die KfW IPEX-Bank verfügt über ein wachsendes Portfolio im Bereich der digitalen Infrastruktur: Im Jahr 2022 beliefen sich die Finanzierungen auf 1,9 Mrd. EUR. Die Finanzierung für Alpen Glasfaser ist die erste Finanzierung der Bank in diesem Bereich in Österreich. Bislang hat die KfW IPEX-Bank Finanzierungen für digitale Infrastruktur unter anderem in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, den nordischen Staaten, Polen, Italien und England bereitgestellt.

Alpen Glasfaser, ein Joint Venture von Magenta Telekom und Meridiam, ist die bisher größte private Glasfaserpartnerschaft Österreichs. Bis Ende 2030 wollen Magenta Telekom und Meridiam gemeinsam eine Milliarde Euro investieren, um mehr als 650.000 österreichische Haushalte und Unternehmen an das Hochgeschwindigkeitsinternet (FTTH) anzuschließen. Alpen Glasfaser wird sich um den Netzaufbau und die passive Wartung kümmern, während Magenta Telekom die Produkte und Dienste für die Endkunden vermarkten wird.

KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Alpen Glasfaser bereit Frankfurt am Main (ots) - Als Teil eines Bankenclubs stellt die KfW IPEX-Bank 100 Mio. EUR für den Glasfaserausbau in Österreich zur Verfügung. Alpen Glasfaser hat eine Fazilität in Höhe von 417,5 Mio. EUR für den Glasfaserausbau für 650.000 Haushalte und Unternehmen in Österreich aufgenommen.

