Green Shift unterzeichnet Kaufvereinbarung zum Erwerb einer Beteiligung von 25 % an der privaten Explorationsfirma Pampa Litio S.A., die in Argentinien nach Lithiumvorkommen im Hartgestein sucht

Toronto, Ontario – 23. März 2023 / IRW-Press / - Green Shift Commodities Ltd. (TSXV: GCOM), („Green Shift“, „GCOM“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/play/green-shift-commodities-advancing-ur ... ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Firma New Peak Metals Limited („New Peak“) (ASX: NPM) eine finale Vereinbarung (die „Vereinbarung“) zur Übernahme (die „Übernahme“) einer Beteiligung von 25 % an der Firma Pampa Litio S.A. („Pampa Litio“) unterzeichnet hat. Pampa Litio ist ein argentinisches Privatunternehmen, das in den Sierras Pampeanas in Zentralargentinien nach spodumenführenden Pegmatiten im Hartgestein sucht.

Gemäß der Vereinbarung vom 22. März 2023 hat GCOM zugestimmt, New Peak seine Beteiligung von 25 % an Pampa Litio für eine Barsumme in Höhe von 150.000 CAD sowie 535.714 Stammaktien von GCOM (die „Stammaktien“) abzukaufen, vorausgesetzt das Unternehmen ist bereit, unter bestimmten Umständen anstelle der Ausgabe der Stammaktien 75.000 CAD in bar zu bezahlen. Die Stammaktien werden zu einem festgelegten Preis von 0,14 Dollar pro Aktie ausgegeben, der dem volumengewichteten 7-Tages-Durchschnittskurs der an der TSX Venture Exchange („TSXV“) gehandelten Stammaktien bis zum Tag vor der Unterzeichnung der Vereinbarung entspricht. Voraussetzung für den Abschluss der Übernahme ist die Genehmigung der TSXV-Börsenaufsicht sowie die Erfüllung bestimmter anderer Abschlussbedingungen, wie sie bei einer derartigen Transaktion üblich sind.

Sämtliche Stammaktien, die in Verbindung mit der Übernahme ausgegeben werden, sind an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden. In Verbindung mit der Übernahme sind keine Vermittlungsgebühren (Finders’ Fees) zu entrichten und für New Peak gilt in Bezug auf das Unternehmen der Fremdvergleichsgrundsatz.

Pampa Litio wurde von argentinischen Geologen gegründet, um vor allem in der Provinz San Luis, wo historische Vorkommen von lithiumführenden Pegmatiten belegt sind, Explorationsarbeiten zur Auffindung von lithiumführenden Pegmatiten im Hartgestein durchzuführen. New Peak hat Anteile an den Mineralexplorationskonzessionen von Pampa Litio erworben und eine Reihe von Explorationsprogrammen der frühen Phase absolviert. GCOM schließt diese Vereinbarung ab, um die entsprechenden Explorationsaktivitäten in einer besonders vielversprechenden Region fortzusetzen.