Else Nutrition wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 am 31. März 2023 veröffentlichen

VANCOUVER, BC, 23. März 2023 / IRW-Press / - ELSE NUTRITION HOLDINGS INC (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“), der Spezialist für pflanzliche Baby-, Kleinkind- und Kindernahrung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022, die am 31. Dezember 2022 endeten, voraussichtlich am 31. März 2023 veröffentlichen wird. Das Unternehmen hat für denselben Tag um 10:00 Uhr ET eine Telefonkonferenz angesetzt, um die Ergebnisse zu erörtern.

Interessierte Parteien können die Telefonkonferenz als Webcast im Internet verfolgen. Dieser wird in der Rubrik „Investors“ auf der Website des Unternehmens unter https://elsenutrition.com/pages/investor-relations oder unter https://app.webinar.net/MDxXRYw6vqg verfügbar sein.

Interessenten, die eine Frage einreichen möchten, die in der Telefonkonferenz behandelt werden soll, sollten diese per E-Mail an shamsian@lythampartners.com senden.

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird in der Rubrik „Investors“ auf der Website des Unternehmens unter https://elsenutrition.com/pages/investor-relations oder unter https://app.webinar.net/MDxXRYw6vqg verfügbar sein.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem „Best Health and Diet Solutions Award“ ausgezeichnet. Elses pflanzliche Vollnahrung für Kleinkinder schaffte es vor kurzem bei Amazon in der Kategorie Baby- und Kleinkindnahrung als Bestseller auf Platz Eins. Das Unternehmen wurde Ende 2021 auf der World Plant-Based Expo in New York als „Best Dairy Product Alternative“ ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Toronto Stock Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF und an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children's Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children's Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.