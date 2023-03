Nvidia Aktie – Investorentag lässt Anleger optimistisch zurück, aber

Nvidia schlägt weiterhin mit einer beeindruckenden Reihe von neuen Produkten und Partnerschaften weiterhin hohe Wellen in der Welt der KI. In dieser Woche gab das Unternehmen auf seinem Investorentag einige seiner jüngsten Erfolgsgeschichten in diesem Bereich bekannt und formulierte ambitionierte Ziele für die Zukunft. Beim Investorentag stellte das Unternehmen Produkte wie den DGX-Cloud-Service vor, mit dem Unternehmen KI-Rechenkapazitäten auf monatlicher Basis mieten können.

KI ist derzeit das Buzz-Wort an der Börse

KI hat in den letzten Monaten für Euphorie im Technologiesektor gesorgt, da immer mehr Unternehmen in das Rennen eingestiegen sind, nachdem OpenAI Ende letzten Jahres seinen Konversationsbot ChatGPT herausgebracht hat. Nvidia hat versucht, als Anbieter von Komplettlösungen aufzutreten, indem es Chips anbietet, die dabei helfen können, große Sprachmodelle zu trainieren, sowie Datenbanken, die für Empfehlungssysteme verwendet werden, und Rechenkapazität zu vermieten.

Nvidia bald wertvollstes Unternehmen der Welt?

Es scheint derzeit so, dass vielleicht kein Technologieunternehmen, nicht einmal Microsoft oder Google, besser aufgestellt als Nvidia, um in naher Zukunft erhebliche Vorteile aus dem Wettlauf um den Aufbau generativer künstlicher Intelligenz zu ziehen. Das Problem ist nur, dass das bereits jeder weiß. Somit sind auch potenzielle Stolpersteine offensichtlich, die sich vor allem in den Erwartungen an das Unternehmen widerspiegeln. Es darf im Prinzip bei der hohen Bewertung der künftigen Gewinne des Unternehmens nichts schiefgehen, da ansonsten hohe Abschläge drohen.

Der Aktienkurs von Nvidia hat sich in den letzten sechs Monaten mehr als verdoppelt. Der Marktwert des Chipherstellers hat inzwischen den von Tesla und der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms überholt und steht kurz davor, Berkshire Hathaway in den Schatten zu stellen.

Nimmt die Nvidia Aktie die Entwicklungen vorweg?

Dank der jüngsten Rallye von Nvidia ist die Aktie weniger als 10 Milliarden Dollar davon entfernt, Berkshire Hathaway zu überholen und zum fünftgrößten Unternehmen nach Marktkapitalisierung zu werden. Vor sechs Monaten war das noch unvorstellbar gewesen. Zu diesem Zeitpunkt war die Nvidia-Aktie von ihrem Höchststand Anfang 2022 bis zu ihrem Tiefststand am 14. Oktober um 62 % gefallen und wies eine Marktkapitalisierung von nur 279,6 Milliarden USD auf, da Sorgen über den Chipsektor und die Bewertung auf den Aktien lasteten.