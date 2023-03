Agravis Raiffeisen AG mit "zukunftssicherndem Ergebnis" (FOTO)

--------------------------------------------------------------

Zukunftssicherndes ErgebnisDas abgelaufene Geschäftsjahr bezeichnet der AGRAVIS-Vorstandsvorsitzende alszukunftssichernd. Die AGRAVIS hat 2022 rund 9,4 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,3)umgesetzt bei einem mitgewachsenen Ergebnis vor Steuern, das bei 61,5 Mio. Euro(33,2 Mio. Euro) liegt."Ein Großteil des Mehr-Umsatzes entfällt auf die Preissteigerungen und die schonEnde 2021 hohe Preissituation. Getrieben durch hohe Vorleistungspreise fürEnergie waren 2022 entsprechend alle Betriebsmittel mit deutlichenPreissteigerungen versehen", erläutert AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesselerund stellt klar: "Wir konnten 2022 ein zukunftssicherndes Ergebnis erzielen.Gleichwohl wissen wir das Ergebnis auch richtig einzuordnen: Wir haben unsereUmsatzrendite auf 0,7 Prozent erhöht, sind also unserem Ziel von 1 ProzentUmsatzrendite nähergekommen, aber haben es noch nicht erreicht. Das wiederum ineiner Zeit und in einem Wettbewerbsumfeld, das alles andere als normal war undist. Gleichzeitig konnten wir unser Eigenkapital auf rund 630 Mio. Euroausbauen. Und: Die AGRAVIS ist hinsichtlich ihrer Finanzstruktur weiterhin breitaufgestellt. Dazu hat auch das Schuldscheindarlehn in Höhe von 94,5 Mio. Eurobeigetragen, das wir im Sommer 2022 auflegen konnten", ordnet Hesseler ein undDr. Köckler ergänzt: "Umsatz und Ergebnis vor Steuern lassen es zu, Gewinne inForm einer stabilen Dividende an die Aktionär:innen auszuschütten, aber auch zuthesaurieren, um damit das Eigenkapital weiter zu stärken. Generell zeigen dieZahlen die kontinuierlich solide Weiterentwicklung der AGRAVIS in einem immerherausfordernder und volatiler werdenden Marktumfeld - in dem dergenossenschaftliche Verbund unter schwierigen Rahmenbedingungen seineLeistungsstärke zeigen konnte."Investitionen und konservative PlanungFür 2023 geht die AGRAVIS Raiffeisen AG - vor allem im ersten Halbjahr - von invielen Bereichen fallenden Preisen aus, allerdings auf hohem Niveau. Deshalbhabe das Unternehmen, so Dr. Köckler, konservativ geplant. "Wir investierenweiter in unsere Infrastruktur - auch 2023 wieder über 55 Mio. Euro. DasEigenkapital wollen wir möglichst auf 655 Mio. Euro ausbauen. Bei einem Umsatzvon 8,5 Mrd. Euro gehen wir in 2023 von einem Ergebnis vor Steuern von 45,1 Mio.Euro. aus. Die Werte zeigen, dass sich die Märkte auf hohem Niveau ein Stückweit normalisieren könnten." Das hänge aber maßgeblich auch vom weiterenKriegsgeschehen ab sowie den damit verbundenen Begleiterscheinungen wieInflation, Ausgabenzurückhaltung der privaten Haushalte, Energiepreisdeckel und,und, und."Wir brauchen den Frieden""Deshalb unterstreichen wir sehr deutlich, dass für uns der Frieden in Europawichtig ist. Wir brauchen Frieden vor allem für die Menschen in der Ukraine undin Russland, aber auch für die Märkte und unsere Wirtschaft hierzulande." DerFrieden in Europa sei unweigerlich auch mit der Ernährungssicherheit für dieWeltbevölkerung verbunden. Jeder Tag, an dem keine Rohstoffe aus denlandwirtschaftlichen Hochburgen in der Ukraine, aber auch Russlands kommenwürden, jede Ernte, die wegen der kriegerischen Auseinandersetzung nichteingefahren werden könne, sorge für wachsenden Hunger auf der Welt. "Somit hatder Krieg nicht nur Auswirkungen auf Europa, sondern zeigt, wie wichtig eineVersorgung mit landwirtschaftlichen Rohstoffen für und in allen Teilen der Weltist", so der AGRAVIS-Vorstandsvorsitzende abschließend.Weitere Berichte, Zahlen und Bilder unter agrav.is/bipk(https://www.agravis.de/de/ueber-agravis/investor-relations/jahresbilanz/) .Pressekontakt:Bernd HomannAGRAVIS Raiffeisen AGKommunikationIndustrieweg 11048155 MünsterTel.: 02 51/6 82-20 50Fax: 02 51/6 82-20 48E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.dehttp://www.agravis.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/5470310OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG