Action setzt Wachstum im Jahr 2022 fort

Zwaagdijk/Düsseldorf (ots) -



- Nettoumsatz steigt um 30% auf 8,9 Milliarden Euro, operatives EBITDA wächst

auf 1,2 Milliarden Euro

- Die Anzahl der Filialen erhöht sich um 280 auf 2.263 in 10 Ländern; Action

eröffnet 2022 die erste Filiale in Spanien (im März 2023 folgt die erste

Filialeröffnung in der Slowakei als elftes Land)

- Fokus auf Produktqualität und Nachhaltigkeit mit dem Action Sustainability

Programme (ASP)

- Action schafft 8.211 neue Arbeitsplätze im Jahr 2022 und investiert weiter in

Mitarbeiter:innen



Der Discounter Action hat das Jahr 2022 mit guten Finanzergebnissen

abgeschlossen. Das Unternehmen verzeichnet Wachstum in allen Ländern, in denen

es aktiv ist, und die Filialanzahl stieg um 280. Darüber hinaus wurden Erfolge

bei der Verbesserung von Qualität und Nachhaltigkeit erzielt. Dies geht aus dem

heute veröffentlichten Action Update für das Jahr 2022 hervor.