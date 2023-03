Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) -- Interhyp: fast die Hälfte der finanzierten Immobilien (48 %) hatSanierungsbedarf- Sprengnetter: Energieeffizienzklassen-Screening ermittelt für jede einzelneFinanzierung Energieeffizienzklasse, CO2-Emissionen sowie End- undPrimärenergiebedarfNach einem turbulenten Jahr ist der Immobilienmarkt gerade dabei, ein neuesGleichgewicht zu finden. Dabei spielt auch die Energieeffizienz der Immobilieeine Rolle: "Hohe Energiepreise, regulatorische Vorgaben und der Wunsch, denpersönlichen CO2-Fußabdruck zu minimieren, rücken die Energieeffizienzklasse(EEK) einer Immobilie zunehmend ins Blickfeld", sagt Jörg Utecht,Vorstandsvorsitzender der Interhyp Gruppe. Der Immobilienbewerter Sprengnetterhat für mehr als 100.000 von Interhyp vermittelten Finanzierungen aus den Jahren2020 und 2021 die EEK der Immobilien in einem anonymisierten Vergleichsverfahrenermittelt. "Mit dem von Sprengnetter entwickeltenEnergieeffizienzklassen-Screening haben wir unser Portfolio durchleuchtet undwertvolle Erkenntnisse gewonnen: Fast die Hälfte (48 %) der von Interhyp in denvergangenen zwei Jahren finanzierten Immobilien ist in der EEK F, G und H undmüsste in den nächsten Jahren saniert werden. Verglichen mit repräsentativenStudien kaufen oder bauen aber auch überdurchschnittlich viele unserer Kundinnenund Kunden besonders energieeffiziente Objekte."Die Ziele sind hochgesteckt: Die deutsche Bundesregierung plant, bis zum Jahr2045 klimaneutral zu sein. Der gesamte Gebäudebestand verursacht rund 30 Prozentder CO2-Emissionen in Deutschland, Wohnimmobilien sind für knapp ein Viertel desdeutschen Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Um Deutschland bis 2045klimaneutral zu machen, wäre es laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EYnötig, noch etwa 80 Prozent aller Gebäude zu sanieren. Allein bei Wohngebäudenseien Sanierungskosten von rund drei Billionen Euro nötig. "Hier müssen Politik,Immobilienbranche und der Finanzsektor an einem Strang ziehen, um dieseMammutaufgabe zu bewältigen", so Utecht, "wir haben viel Arbeit vor uns, aberdarin liegt auch viel Potenzial, um einen wertvollen Beitrag für den Klimaschutzzu leisten."Sprengnetter: EEK-Screening hilft Immobilienfinanzierern das eigene Portfolio zuverstehenVerschiedene Richtlinien und Verordnungen zeigen den Weg zur Klimaneutralitätund die Notwendigkeit für nachhaltige Finanzierungen auf. Aufgrund dieserregulatorischen Vorgaben werden Immobilienfinanzierer verpflichtet,nachhaltigkeitsbezogene Informationen der von ihnen finanzierten Immobilienregelmäßig offenzulegen. "Den wenigsten Finanzdienstleistern liegen allerdingssolche Informationen in aktueller Form vor", erläutert Jan Sprengnetter, CEO der