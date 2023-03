Drone Delivery Canada Corp. erhält von der kanadischen Regierung einen ersten Auftrag für seine Condor-Schwerlastdrohne

TORONTO, ONTARIO – 23. März 2023 / IRW-Press / - Drone Delivery Canada Corp. (TSXV: FLT; OTC QX: TAKOF; Frankfurt: A3DP5Y oder ABBA.F) (das „Unternehmen“ oder „DDC“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Unterstützung seines Handelsvertreters Air Canada (TSX: AC) einen Vertrag (der „Vertrag“) mit der kanadischen Regierung unterzeichnet hat, der die Zusammenarbeit mit Transport Canada beim Betrieb und der Evaluierung der firmeneigenen Drohnenlieferplattform von DDC unter Einsatz des ferngesteuerten Schwerlastfluggeräts Condor von DDC - der größten Drohne, die derzeit von DDC entwickelt wird - vorsieht. Der Vertrag mit einem Wert von bis zu ca. 1,2 Millionen Dollar ist Teil des „Innovative Solutions Canada“-Programms der kanadischen Regierung. Im Rahmen des Vertrags wird DDC Transport Canada eine Condor-Drohne zur Verfügung stellen und bis Dezember 2023 den Betrieb der Condor-Drohnenlösung in Zusammenarbeit mit Transport Canada erproben und ihre Fähigkeiten bewerten. Der Vertrag besteht aus 3 Phasen:

(1) Kurzstreckenflüge

(2) Langstrecken-Dauerflüge

(3) Tests bei extremen Umweltbedingungen

Der für mehrere Pakete ausgelegte Nutzlastraum der Condor-Drohne ist für die Beförderung von etwa 20 Kubikfuß Fracht konzipiert. Die Condor ist 22 Fuß lang, 5 Fuß breit und 7 Fuß hoch. Sie hat einen Rotordurchmesser von etwa 20 Fuß und kann senkrecht starten und landen. Die Condor ist mit dem firmeneigenen FLYTE-Managementsystem ausgestattet, das in allen Frachtdrohnen des Unternehmens zum Einsatz kommt. Die schlüsselfertige Lösung wird voraussichtlich als SaaS-Geschäftsmodell in Kanada und möglicherweise auch international als lizenzierter Managed Service vermarktet, vorbehaltlich der geltenden Vorschriften.

Vorbehaltlich aller erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen wird erwartet, dass die Condor-Drohne aufgrund ihrer größeren Ausmaße und Nutzlastkapazität eine beträchtliche Anzahl neuer potenzieller Anwendungsfälle erschließen wird, unter anderem in Bereichen wie Bergbau, Öl und Gas, Inspektion und Notfallvorsorge.

„Wir freuen uns sehr, Transport Canada unsere Condor-Drohne zur Verfügung stellen zu können und uns am Innovation Solutions Canada-Programm zu beteiligen. Wir sehen der Zusammenarbeit mit Transport Canada entgegen, um die volle Leistungsfähigkeit der Condor unter Beweis zu stellen und die Condor-Plattform möglicherweise allen interessierten Beteiligten der kanadischen Regierung anzubieten“, so Steve Magirias, CEO von DDC. „Dieser Vertrag kam aufgrund der Kompetenz und der Anstrengungen des DDC-Teams zustande, das unermüdlich an der Entwicklung unserer Condor-Drohne arbeitet, um diesen Meilenstein sowie potenzielle künftige Meilensteine zu erreichen.“