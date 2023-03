PAYBACK eröffnet Hauptstadtbüro (FOTO)

München, Berlin (ots) - Der Marktführer PAYBACK wächst weiter und eröffnetzusätzlich zu den Standorten in München, Wien und Köln ein Office in derBundeshauptstadt. Der Schwerpunkt des neuen Teams, das in Berlin-Mittebeheimatet sein wird, ist die Weiterentwicklung des bereits sehr umfassendenE-Commerce-Business' von PAYBACK. "Wir verbinden mit unserer Plattform 680Unternehmen aus dem stationären und Online-Bereich mit 31 Millionen aktivenKund:innen und deren bevorzugten Marken, Produkten und Services. Gleichzeitigzählen wir zu einem der größten Online-Marktplätze in Deutschland. Diesen Erfolgbauen wir nun weiter aus", so PAYBACK Geschäftsführer Dominik Dommick.In Berlin will das Team mit einem Schwerpunkt auf Product und Tech neue PAYBACKGeschäftsmodelle, Partnerschaften und Produkte entwickeln, bei denen Kund:innenüber die populäre PAYBACK App Punkte sammeln und einlösen können. Mehr als 11Millionen Kund:innen in Deutschland nutzen das Programm bereits mobil. PAYBACKkooperiert mit hunderten namhaften Onlineshops aus den Bereichen Retail, Travel,Telco, Energy, Gaming, Finance und mehr. Seit kurzer Zeit können Kund:innen auchbei Amazon PAYBACK Punkte beim Einkaufen sammeln. "Die Verbindung allerHandelswelten - offline, online und mobil - ist eine der größten Stärken unseresProgramms. So wie für offline Partner die digitale Welt unabdingbar ist, müssenreine Onliner umgekehrt genauso eine Verankerung im Stationären finden", soDommick.