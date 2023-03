NTT DATA Business Solutions erhält den Award SAP S/4HANA® Cloud Partner des Jahres 2023 in der Diamant-Initiative für SAP-Partner (FOTO)

Bielefeld (ots) -



- NTT DATA Business Solutions AG wurde in der Diamant-Initiative als "SAP

S/4HANA® Cloud Partner des Jahres 2023" der SAP® Deutschland ausgezeichnet

- NTT DATA Business Solutions ist Fokuspartner für die Vertriebsbereiche Process

& Life Sciences Industries, Discrete Manufacturing & Automotive, Digital

Supply Chain und Intelligent Spend & Business Network in Deutschland



Die NTT DATA Business Solutions AG wurde in der diesjährigen Diamant-Initiative

für SAP-Partner als "SAP S/4HANA® Cloud Partner des Jahres 2023" in Deutschland

ausgezeichnet. Im Rahmen der Diamant-Initiative würdigt SAP Deutschland starke

Partner, die in spezifischen Kategorien mit herausragenden Leistungen

überzeugen. Zusammen mit dem Award wird NTT DATA Business Solutions zudem in

Deutschland Fokuspartner in vier relevanten Vertriebsbereichen: Process & Life

Sciences Industries, Discrete Manufacturing & Automotive, Digital Supply Chain

und Intelligent Spend & Business Network.