BERLIN (dpa-AFX) - Die Fraktionsvize der FDP im Bundestag, Carina Konrad, hat davor gewarnt, die Menschen in Deutschland auf dem Weg zu mehr Klimaschutz zu vergraulen. "Es ist ärgerlich, dass sich die Bürgerinnen und Bürger angegriffen, überfahren und angesichts der finanziellen Folgen ohnmächtig fühlen infolge mancher Vorschläge unseres Koalitionspartners", sagte Konrad am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Zuvor hatte es Streit um Gesetzespläne aus dem Haus von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Heizungstausch gegeben. Konrads Partei verfolge technologieoffene Ansätze bei Klimaschutzmaßnahmen, um die Tonne CO2 dort einzusparen, wo es am günstigsten sei.

"Deshalb haben wir im Koalitionsvertrag auch eine sektorübergreifende Betrachtung vereinbart, die Robert Habeck jetzt dringend umsetzen muss", sagte Konrad. "Wir wollen allerdings alle Möglichkeiten zum Klimaschutz nutzen, deshalb müssen wir endlich schneller werden bei Planungs- und Genehmigungsverfahren für alle Verkehrsträger", erklärte sie. "Emissionen, die durch Stauzeiten entstehen, sind vermeidbar."