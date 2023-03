Spitch positioniert sich als One-Stop-Shop für KI

Frankfurt/Zürich (ots) - Stephan Fehlmann: "Wir trainieren jedes KI-System zwei

bis drei Monate für den Einsatz bei einem bestimmten Unternehmen, damit das

Dialogsystem so viel wie möglich versteht."



Angesichts der durch ChatGPT und andere KI-Systeme hervorgerufenen Unsicherheit

in vielen Chefetagen der Wirtschaft weist die Schweizer Spitch AG auf ihre

Position als One-Stop-Shop für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) für

die Kundenkommunikation hin. Im Fachjargon heißt dies "Conversational Artificial

Intelligence" (AI).





"Bei ChatGPT und Co. handelt es sich zweifelsohne um hervorragende KI-Tools,aber auf den systematischen Einsatz im Unternehmen sind sie per se nichtvorbereitet", sagt Stephan Fehlmann, Country Manager DACH bei Spitch. Das inzahlreichen europäischen Ländern und Nordamerika tätige Schweizer Unternehmengeht daher einen anderen Weg: nicht von der puren Technologie ausgehend, sondernvom konkreten Bedarf und dem Potenzial eines Unternehmens. "Bei unserenKundenprojekten dreht sich alles um die Frage, welche konkreten Verbesserungenein Unternehmen bei der Produktivität, bei der Kunden- undMitarbeiterzufriedenheit sowie auf der Kostenseite durch den Einsatz vonKünstlicher Intelligenz erzielen kann", erklärt Stephan Fehlmann. Er verweistauf aktuelle Untersuchungen der Beratungsgesellschaft McKinsey, wonachmindestens ein Drittel aller betrieblichen Funktionen durch KI verbessert werdenkann. "Die Verbesserung der Kundenkommunikation durch Sprach- undTextdialogsysteme steht dabei ganz weit vorne", ergänzt Stephan Fehlmann.KI kann (noch lange) nicht allesProjekterfahrungen von Spitch zeigen, dass sich durch "Conversational AI" diedurchschnittliche Antwortgeschwindigkeit auf Kundenanfragen um bis zu 80 Prozentverbessern lässt. Die Kommunikationskosten können im Durchschnitt um bis zu 20Prozent gesenkt werden. "Aber KI kann noch lange nicht alles, und schon garnicht alles besser als der Mensch", warnt Stephan Fehlmann vor unrealistischhohen Erwartungen.Er gibt ein Beispiel: "Ein für ein bestimmtes Unternehmen optimiertesKI-Dialogsystem kann in rund 85 Prozent aller Fälle automatisch erkennen, wasdas Anliegen des Kunden ist, der anruft oder sich per Chatbot meldet. Aber damitbleiben immer noch 15 Prozent an Anfragen übrig, die nur von einem Menschenverstanden werden. Und von den 85 Prozent kann die KI bislang noch in denwenigsten Fällen selbstständig eine Antwort geben, sondern sie kann nur zu denrichtigen Sachbearbeitern durchstellen, welche den Kunden bedienen. Doch schonallein dieses korrekte Durchstellen erhöht die Zufriedenheit bei den Kunden und