Global Heart Hub und die Global Coalition on Aging veröffentlichen ein globales Positionspapier zur Herzklappenerkrankung (HVD) und zur Agenda für gesundes Altern

NEW YORK, 23. März 2023 /PRNewswire/ -- Die Global Coalition on Aging (GCOA) und der Global Heart Hub (GHH) haben das globale Positionspapier „Heart Valve Disease: Harnessing Innovation to Save Lives, Mitigation Costs, and Advance the Healthy Aging Agenda", veröffentlicht, das auf einem sektorübergreifenden Experten-Rundtisch im Dezember 2022 aufbaut und untersucht, wie Verhaltens- und Richtlinienänderungen HVD am besten angehen können.

„Die Auswirkungen von HVD sind umso tragischer, da sie weitgehend vermeidbar sind", sagte Michael Hodin, Geschäftsführer der GCOA. „Die Prävalenz und Inzidenz steigt mit der Alterung unserer Gesellschaft. Es ist an der Zeit, dass die Gesellschaften und Gesundheitssysteme die medizinischen Innovationen, die jetzt zur Verfügung stehen, und die, die in der Zukunft noch kommen werden, in die Tat umsetzen. Auf diese Weise werden wir zu einem gesünderen Altern beitragen und wirtschaftliche Vorteile für alle schaffen."