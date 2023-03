Continentale Sachversicherung Mitarbeiter kostenlos zum Schutz gegen Cyberangriffe schulen lassen

https://ots.de/1vqZ4w

Dortmund (ots) - Die Continentale Sachversicherung hat ihren Cyber-Schutz weiter

verbessert. Sie bietet ihren Firmenkunden jetzt als Ergänzung zum Tarif KuBuS

Cyber kostenlose Awareness-Schulungen an. Diese sollen das Bewusstsein der

Belegschaft für Gefahren durch Cyberangriffe schärfen und so die Sicherheit

ihrer Unternehmen erhöhen. Außerdem können Unternehmen dadurch den vereinbarten

Selbstbehalt senken. Das Angebot richtet sich an Neu- wie Bestandskunden

gleichermaßen.