Nach der Trennung bei gemeinsamen HPA-Entwicklungsprojekt mit Alcoa hat FYI Resources (ASX:FYI; FRA: SDL) angekündigt, in Kürze einen eigenen überarbeiteten Entwicklungsplan zu präsentieren. Bis dahin will das Unternehmen in einem erweiterten Produktionslauf seiner Pilotanlage in Perth Großproben von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) produzieren, die auf Kundenanfragen zugeschnitten sind. Die Proben sollen im Mai bzw. Ende Juni an die Kunden versandt werden. Es handelt sich um Muster, die auf die genauen Spezifikationen der potenziellen Endkunden abgestimmt sind.

Roland Hill, Geschäftsführer von FYI Resources, kommentierte: „Da FYI nun wieder die Kontrolle über unsere HPA-Entwicklung hat, führen wir diese HPA-Pilotproduktionsläufe als Reaktion auf Anfragen von Endverbrauchern durch, die die Nachfrage nach unserem hochwertigen HPA zeigen. Wir sehen diesen Produktionslauf als einen entscheidenden Baustein, um potenzielle Kundenanforderungen an die Produktbewertung zu erfüllen.“

Die HPA-Großproben werden auf der Basis von FYIs innovativem Prozessfließschema hergestellt, das in den vergangenen zwölf Monaten durch die gemeinsame Entwicklung mit den Spezialisten von Alcoa und durch Testarbeiten in der Pilotanlage optimiert wurde.

Konkret wird FYI spezielle Kalzinierungstests durchführen, die in die Versuche nach der Produktion einbezogen werden, um verschiedene Produktoberflächen zu bestimmen und die Eignung von FYIs HPA für bestimmte Kundenanwendungen zu verbessern. Mit den zusätzlichen Kalzinierungsarbeiten wird ein zweifaches Ziel verfolgt: Erstens sollen die Bedingungen für die Rückgewinnung von Salzsäure während des Produktionszyklus von FYI HPA optimiert werden, was die Energieeffizienz verbessern soll. Zweitens will FYI verschiedene HPA-Qualitäts- und Produkteigenschaften entsprechend den potenziellen Kundenanforderungen und -anwendungen herstellen.

HPA-Großproben speziell für Batterie-Separatoren

Ein Teil HPA-Materials wird speziell für die Verwendung als keramische Separatorbeschichtung für Lithium-Ionen-Batterien (LiB) hergestellt. Dieser spezielle Produktionslauf wird voraussichtlich im Mai 2023 abgeschlossen sein.

Fazit: FYI muss sich nach der Trennung von Alcoa neu aufstellen. Deshalb ist es wichtig, dass die potenziellen Kunden die Beziehung zu FYI auch ohne Aloca weiter pflegen und offenbar weiterhin großes Interesse an dem HPA von FYI signalisieren. Dank der Zusammenarbeit mit den Experten von Alcoa verfügt FYI inzwischen über eine hochgradige Expertise bei der kundenspezifischen Veredlung des hochreinen HPAs. Bei den Großproben, die in Kürze versandt werden, handelt es sich um Muster, die exakt auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Wenn die Prüfung der Proben zur Zufriedenheit verläuft, sollte dies früher oder später zu Off-Take-Vereinbarungen führen, denn die Kunden müssen wissen, dass nur ihre verpflichtende Abnahmeerklärung den Bau einer kommerziellen HPA-Produktion auf Kaolinbasis ermöglichen wird.

