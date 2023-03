Grid Dynamics erhält den Status eines Partners für AWS Data & Analytics Competency

- Grid Dynamics hat die Anerkennung als Partner für AWS Data & Analytics Competency erhalten.

- Die Kennzeichnung AWS Data & Analytics Competency zeichnet Grid Dynamics als ein Unternehmen aus, das Kunden bei der Erfassung, Speicherung, Verwaltung und Analyse von Daten in beliebiger Größenordnung unterstützen kann.

- Die Nachfrage nach AWS hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, und durch die Erlangung des Status der AWS Data & Analytics Competency ist Grid Dynamics gut positioniert, um neue Kunden zu gewinnen, die Expertise und Führung in den Bereichen Datenplattformen, Data Engineering und Datenanalytik suchen.

SAN RAMON, CA / ACCESSWIRE / 23. März 2023 / Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) (Grid Dynamics), ein führendes Unternehmen für Services und Lösungen im Bereich digitale Transformation auf Unternehmensebene, gab heute bekannt, dass das Unternehmen zum Partner für Amazon Web Services (AWS) Data & Analytics Competency ernannt wurde. Mit dieser Auszeichnung wird die Erfolgsbilanz von Grid Dynamics bei der Bereitstellung von AWS-Diensten für mehrere Kunden anerkannt. Dies ist die dritte AWS Competency-Kennzeichnung, die Grid Dynamics verliehen wurde. Die anderen beiden sind die AWS DevOps Competency und die AWS Migration Competency.

https://www.accesswire.com/users/newswire/images/745275/grid%20dynamic ...

Mit 15 Jahren umfassender Erfahrung mit AWS, CloudOps und DevOps und über 450 AWS-Zertifizierungen bietet Grid Dynamics Unternehmen flexible und skalierbare Lösungen, um den digitalen Wert in der Cloud zu steigern. Der neu erworbene Status der AWS Data & Analytics Competency differenziert Grid Dynamics noch stärker als ein Unternehmen, das Kunden bei der Bewertung und Nutzung von Tools und Best Practices für das Sammeln, Speichern, Verwalten und Analysieren von Daten in jeder Größenordnung unterstützen kann.