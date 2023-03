KfW IPEX-Bank stellt Finanzierung für Alpen Glasfaser bereit

Frankfurt am Main (ots) - Als Teil eines Bankenclubs stellt die KfW IPEX-Bank

100 Mio. EUR für den Glasfaserausbau in Österreich zur Verfügung. Alpen

Glasfaser hat eine Fazilität in Höhe von 417,5 Mio. EUR für den Glasfaserausbau

für 650.000 Haushalte und Unternehmen in Österreich aufgenommen.



Alpen Glasfaser, ein Joint Venture von Magenta Telekom und Meridiam, ist die

bisher größte private Glasfaserpartnerschaft Österreichs. Bis Ende 2030 wollen

Magenta Telekom und Meridiam gemeinsam eine Milliarde Euro investieren, um mehr

als 650.000 österreichische Haushalte und Unternehmen an das

Hochgeschwindigkeitsinternet (FTTH) anzuschließen. Alpen Glasfaser wird sich um

den Netzaufbau und die passive Wartung kümmern, während Magenta Telekom die

Produkte und Dienste für die Endkunden vermarkten wird.