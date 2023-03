HHLA macht Druck bei chinesischer Beteiligung an Container-Terminal

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA erhöht wegen der nach wie vor offenen chinesischen Beteiligung an einem Container-Terminal den Druck auf das Bundeswirtschaftsministerium. Der chinesische Staatskonzern Cosco, die HHLA und der Hamburger Hafen warteten nunmehr seit 18 Monaten auf die finale Genehmigung dieser Transaktion, sagte die Vorstandsvorsitzende der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Angela Titzrath, am Donnerstag. Sie verwies dabei auch auf mehr als 1,35 Millionen Arbeitsplätze, die an den deutschen Seehäfen hingen, die Mehrheit davon in Hamburg. "Wir vertrauen der Bundesregierung, dass dies zur Kenntnis genommen wird, und wir erwarten vom Wirtschaftsministerium, dass es dieser Verantwortung nachkommt."

Die HHLA pflege mit dem chinesischen Staatskonzern Cosco seit 40 Jahren Geschäftsbeziehungen, sagte Titzrath. Bereits im Oktober 2021 sei mit dem Investitionsschutzverfahren für eine Beteiligung der Cosco Shipping Ports Ltd. (CSPL) an der Betreibergesellschaft des Terminals Tollerort begonnen worden. Ein Jahr später sei dann ein Rechtsbescheid ergangen, der statt einer 35-prozentigen Beteiligung nur weiger als 25 Prozent zuließ. Der Bund hatte bei einer größeren Beteiligung eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit befürchtet, durch sein Eingreifen eine strategische Beteiligung am Terminal verhindert und den Erwerb auf eine reine Finanzbeteiligung reduziert.