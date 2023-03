E-Commerce: Mit dieser Kursrakete vom Trend profitieren

Krisen hin oder her: Die Menschen kaufen online. Bereits in den Lockdowns aufgrund der COVID-19-Pandemie haben einige stationäre Einzelhändler aus der Not eine Tugend gemacht und ihre Geschäfte auf den digitalen Handel umgestellt. Und siehe da: Die Branche erfuhr einen Boom. Im ersten Corona-Jahr erzielten Online-Händler Rekordumsätze. Auch wenn in der Zwischenzeit eine Normalisierung eingesetzt hat, entwickeln sich sowohl die Unternehmen als auch deren Aktien am Kapitalmarkt gut.

So haben die Aktien von Firmen mit online-basiertem Geschäftsmodell laut Barton Crockett, Senior Analyst bei Rosenblatt Securities, in den vergangenen drei Monaten die Performance des S&P 500 Index deutlich übertroffen. Zur Einordnung: Der S&P 500 Index bildet die Wertentwicklung der 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA ab und gilt deshalb als Referenz für die Entwicklung des US-amerikanischen Marktes. Internetaktien entwickeln sich nach Crocketts Einschätzung also aktuell besser als die Wertpapiere aller anderen Branchen.