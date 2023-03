Green Street feiert 15-jähriges Jubiläum in London mit der Neuauflage von "Heard on the Thames" und gesamteuropäischen Meilensteinen im Bereich Gewerbeimmobilien

Informationen über Gewerbeimmobilien, feierte das 15-jährige Bestehen seiner

Londoner Niederlassung mit der 2023er Neuauflage des Forschungsberichts Heard on

the Thames . Das Unternehmen reflektiert auch, wie sich seine Informationen über

öffentliche und private Gewerbeimmobilien weiterentwickelt und erweitert haben,

um die europäischen Marktteilnehmer besser zu bedienen.



Heard on the Thames befasst sich auf vierteljährlicher Basis mit den wichtigsten

Immobilienthemen in der Europäischen Region. Nach einer mehr als siebenjährigen

Pause stellt der Bericht wieder Denkanstöße zu einer Vielzahl von Themen für

öffentliche und private Immobilieninvestoren, Kreditgeber, Banker und andere

Branchenteilnehmer zur Verfügung. Im Bericht vom März 2023 mit dem Titel

"European Soul Searching" beleuchtet Peter Papadakos, Geschäftsführer und Head

of European Research bei Green Street, die Entwicklung des Europäischen

REIT-Sektors seit 2008.