Dachser mit erneutem Wachstumssprung (FOTO)

Kempten (ots) - Zwischen Sonderkonjunktur und Normalisierung: Dachser erzielt

eine Milliarde Euro mehr Umsatz und will über 300 Millionen Euro investieren.



Für das Geschäftsjahr 2022 berichtet der Logistikdienstleister Dachser einen

Umsatz von 8,1 Milliarden Euro (+14,9 Prozent) und damit zum zweiten Mal in

Folge eine Steigerung im zweistelligen Bereich.





Ein hohes Maß an Logistikkompetenz, Zuverlässigkeit und die Qualität derDienstleistungen waren die Grundlagen des Dachser-Erfolgs im vergangenen Jahr."Wir sind dabei, in eine neue Liga vorzustoßen", sagt Burkhard Eling, CEO vonDachser, im Rahmen der Jahrespressekonferenz in München. "Unsere Kunden schätzendie Resilienz, die wir in ihre Lieferketten bringen, und honorieren dieseLeistung. Dachser wird heute immer mehr als der Partner für global vernetzteLösungen und Berater für optimierte Lieferketten wahrgenommen."Ein hauptsächlicher Wachstumstreiber war zudem das hohe Preisniveau im Markt,ausgelöst durch störungsanfällige Lieferketten und knappe Kapazitäten. DieSonderkonjunktur der Logistik ging ab September 2022 in eine deutlicheNormalisierung des Geschäfts mit sinkenden Sendungszahlen und Raten, vor allemin der Luft- und Seefracht, über. Über das ganze Jahr transportierte Dachser81,1 Millionen Sendungen (-2,9 Prozent) mit einem nahezu unveränderten Gewichtvon 42,8 Millionen Tonnen.Geschäftsentwicklung im DetailDas Business Field Road Logistics, in dem Dachser den Transport und die Lagerungvon Industrie- und Konsumgütern (European Logistics) sowie Lebensmitteln (FoodLogistics) zusammenfasst, wuchs 2022 um 14,2 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro.Die transportierte Tonnage stieg leicht um 0,4 Prozent, während die Zahl derSendungen im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld um 2,8 Prozent abnahm.Die Business Line European Logistics erhöhte ihren Umsatz um 13,4 Prozent undwuchs damit in derselben Größenordnung wie 2021. Die Sendungszahlen gingendagegen um 3,5 Prozent zurück. Die Tonnagen blieben mit 30,0 Millionen aufkonstantem Niveau.Die Business Line Food Logistics steigerte sich 2022 deutlich und wuchs imUmsatz um 17,1 Prozent. Als Aufholeffekt nach dem Ende der Corona-bedingtenEinschränkungen stiegen in dieser Business Line sowohl die Sendungen (+1,8Prozent), als auch die Tonnagen (+1,1 Prozent) leicht. Dachser Food Logisticserzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro undbleibt damit eine stabile und zuverlässige Säule des Geschäftsmodells.Nach dem Ausnahmejahr 2021 sorgten höhere Kapazitäten auf den Luft- undSeefrachtmärkten, eine schwächere Nachfrage und der ins Stottern gerateneWachstumsmotor China dafür, dass sich das Wachstum des Business Fields Air & Sea