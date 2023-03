Gap Year Programm der Oetker-Gruppe startet im Oktober 2023 / Bachelorabsolventen können sich vom 01.04. bis 30.05. bewerben (FOTO)

Bielefeld (ots) - Das Gap Year Programm der Oetker-Gruppe geht im Herbst 2023 in

die nächste Runde. Das Programm richtet sich an Studierende, die kurz vor dem

erfolgreichen Abschluss ihres Bachelorstudiums stehen oder dies schon beendet

haben und zum Wintersemester 2024/2025 den Start ihres Masterstudiums planen. Im

Gap Year sammeln die Teilnehmer*innen übergreifende und vielfältige

Praxiserfahrung. Die Bewerbung erfolgt auf der Website der Oetker-Gruppe

(https://www.oetker-gruppe.de/de/karriere/gap-year-programm/faq) vom 01.04. bis

zum 30.05.2023.



Folgende Unternehmen der Oetker-Gruppe sind beteiligt: Dr. Oetker (Bielefeld),

Conditorei Coppenrath & Wiese (Mettingen), Radeberger Gruppe (Frankfurt/Main,

Dortmund), Flaschenpost (Münster), Crafts Unfolded (Bielefeld), Oetker Daten-

und Informationsverarbeitung (OEDIV, Bielefeld), Oetker Digital (Berlin) und das

Brenners Park-Hotel & Spa (Baden-Baden). Angeboten werden Stationen in den

Bereichen Controlling und Finanzen, Personal, Nachhaltigkeit, IT, Marketing,

Vertrieb, Supply Chain und weiteren.