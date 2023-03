CTS Eventim will nach mehrjähriger Corona-Pause wieder Dividende zahlen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Ticketverkäufer und Konzertveranstalter CTS Eventim will erstmals seit dem Aussetzen in der Corona-Pandemie wieder eine Dividende auszahlen. Pro Aktie sollen 1,06 Euro ausgeschüttet werden, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Über den Vorschlag soll auf der Hauptversammlung am 16. Mai abgestimmt werden. CTS Eventim nimmt damit seine Ausschüttungsquote von vor der Krise wieder auf und will die Hälfte des Konzernüberschusses an seine Aktionäre auszahlen. Am Markt war in etwa nur mit einer halb so hohen Dividende gerechnet worden.

Bereits am Morgen hatte der Konzern mitgeteilt, im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von fast 204 Millionen Euro nach knapp 88 Millionen Euro 2021 verbucht zu haben. Die letzte Ausschüttung hatte CTS den Aktionären für das Geschäftsjahr 2018 zukommen lassen./ngu/mis