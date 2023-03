Auf das Jahr hochgerechnet wurden in den USA im Februar 640 000 neue Häuser gekauft. Volkswirte hatten mit 650 000 Häusern gerechnet. Im Januar hatte der Wert bei revidierten 633 000 gelegen. Zunächst waren 670 000 ermittelt worden./jsl/jkr/mis

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im Februar überraschend erneut gestiegen. Sie legten um 1,1 Prozent zum Vormonat zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 3,1 Prozent erwartet. Allerdings wurde das Plus im Januar von 7,2 Prozent auf nur noch 1,8 Prozent nach unten revidiert.

