Bilanz 2022 Umsatz genossenschaftlicher Unternehmen klettert preisbedingtauf 87,6 Milliarden Euro (FOTO)

Berlin (ots) - Ukraine-Krieg, Corona-Pandemie, Afrikanische Schweinepest: Die

1.693 Genossenschaften und genossenschaftlich orientierten Unternehmen der

deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft haben sich 2022 in weiterhin

schwierigem Umfeld gut behauptet. Der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) teilt

mit, dass sie 87,6 Milliarden Euro Umsatz erzielten. Zum Vergleich: 2021 waren

es 68,0 Milliarden Euro.



"Ausschlaggebend für das deutliche Plus waren überwiegend die erheblichen

Preisanstiege in nahezu allen Bereichen infolge der Energiekrise. Der

Umsatzzuwachs darf auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Perspektiven für

unsere Unternehmen durch politische Entwicklungen immer unsicherer werden",

verdeutlicht DRV-Hauptgeschäftsführer Dr. Henning Ehlers während der

Pressekonferenz in Berlin.